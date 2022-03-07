07 Марта 2022
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Общество Санкт-Петербург
санкт-петербург (2014) | Фото: Накануне.ru

Житель Петербурга оштрафован за дискредитацию ВС РФ

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Олега Чижевского за дискредитацию ВС РФ, сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судов северной столицы.

Днём 6 марта Чижевский у дома №35 по Невскому проспекту демонстрировал "большому скоплению горожан" плакат "Нет войне", выкрикивал аналогичный лозунг. Так он выражал своё мнение и формировал мнение окружающих об участии Вооруженных сил РФ в войне, а не в специальной операции на Украине. Решение суда – Чижевский оштрафован на 35 тыс. руб.

Напомним, ранее аналогичные решения вынесены в отношении жителей Ивановской и Тульской областей.

Теги: Санкт-Петербург, штраф, дискредитация ВС РФ



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