Житель Петербурга оштрафован за дискредитацию ВС РФ

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Олега Чижевского за дискредитацию ВС РФ, сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судов северной столицы.

Днём 6 марта Чижевский у дома №35 по Невскому проспекту демонстрировал "большому скоплению горожан" плакат "Нет войне", выкрикивал аналогичный лозунг. Так он выражал своё мнение и формировал мнение окружающих об участии Вооруженных сил РФ в войне, а не в специальной операции на Украине. Решение суда – Чижевский оштрафован на 35 тыс. руб.

Напомним, ранее аналогичные решения вынесены в отношении жителей Ивановской и Тульской областей.