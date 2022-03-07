"Boeing" приостановил закупки российского титана

Американский авиапроизводитель "Boeing" приостановил закупки российского титана

"У компании "Boeing" накоплены значительные запасы титана, в том числе благодаря формированию пула поставщиков по всему миру, которая реализуется уже несколько лет. В настоящий момент компания приостановила закупки титана из России. Запасы титана и сеть альтернативных поставщиков позволяют "Boeing" обеспечивать бесперебойное производство гражданских воздушных судов", - сообщили ТАСС в корпорации.

Организация продолжит предпринимать шаги для обеспечения устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе