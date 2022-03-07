На Украине нацисты, используя жилые дома с детьми, разворачивают в них свои огневые точки, - Минобороны РФ

Минобороны РФ отчиталось о ходе военной операции на Украине.

По данным официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Кудрящовка, Вороновка, Метёлкино, Медвежье, Аскороновка, Петровка, Александровка. Подразделения Народной милиции ДНР установили контроль над населенными пунктами Латьмое, Берёзовое, Ясное, Максимовка, Валерьяновка.

С 10.00 (по московскому времени) 7 марта, в соответствии с объявленным "режимом тишины", были полностью остановлены все боевые действия. По словам вырвавшихся вчера из Мариуполя мирных жителей, обстановка в оккупированном националистами городе тяжёлая. Люди прячутся в подвалах. Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице, на кострах. Боевики их разгоняют. По всем мирным жителям, пытающимся выходить из домов, националисты открывают огонь. Люди на стенах и дверях домов вынуждены писать краской: "не стреляйте – здесь дети!".

Однако нацисты, используя террористическую тактику, именно в домах с надписями "не стреляйте – здесь дети!" разворачивают свои огневые точки. Подразделения российских Вооруженных Сил взяли под контроль Новоукраинское, Старомайлоское, Старомлыновка, Майорово, Ремовка. Всем мирным жителям освобожденных населённых пунктов оказывается гуманитарная помощь. Продолжается нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 26 военных объектов, среди них – два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.