07 Марта 2022
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Политика В России Москва
Андрей Турчак (2018) | Фото: Накануне.RU

"ЕР" предлагает национализировать производства компаний, которые "ушли" из России после начала спецоперации на Украине

Партия власти предложила национализировать производства компаний, которые "ушли" из России после начала спецоперации на Украине.

Их действия, полагают в "Единой России", "не что иное, как предумышленное банкротство, цена которого – большое количество уволенных в одночасье российских рабочих, не говоря уже о том, что такими действиями эти компании подрывают свою же экономику, действуют по принципу "пчелы против мёда", подчеркнул секретарь Генсовета партии.

"Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании. Наша задача – сохранить рабочие места и не позволить крушить нашу экономику и наш производственный потенциал изнутри. "Единая Россия" предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей защитим. Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан. Смотреть на это безучастно мы не будем. Мы примем жёсткие ответные меры, действуя по законам военного времени", - сказал секретарь Генерального совета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Теги: Единая Россия, национализация, предприятия



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