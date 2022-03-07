Жители Новосибирска собрали 20 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

07 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ взяли под контроль базу под Херсоном

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика ДНР и ЛНР Новосибирская область
Коллаж, признание ДНР и ЛНР (2022) | Фото: Накануне.RU

Жители Новосибирска собрали 20 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

В Ростовскую область из Новосибирска 4 марта отправилась первая фура с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса. Жители региона, общественники, депутаты, волонтерские центры собрали 20 тонн груза для граждан, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ и националистических батальонов.

В гуманитарный груз вошли вещи первой необходимости, продукты, предметы личной гигиены, игрушки и вещи для детей, постельное белье, книги, мебель и бытовая техника. Кроме того, фура доставит водяные помпы, тепловые пушки, медицинское оборудование и даже аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Все это удалось собрать буквально за неделю.

«Полмиллиона коробок с самым необходимым. Продукты, постельное белье, бытовая химия. Помогают все. Общественные организации, бизнес, депутаты и просто неравнодушные жители», — говорится в репортаже телеканала «Вести Новосибирск».

Отмечается, что ежедневно жители Новосибирской области приносят в пункты приема различные продукты и вещи для отправки беженцам с Донбасса. Оказывает поддержку также местный бизнес. Так, сотрудники одного из отелей регионального центра организовали сбор гуманитарной помощи для отправки в Ростовскую область, куда по-прежнему прибывают беженцы из ДНР и ЛНР.

В Новосибирской области также готовы принять желающих приехать сюда беженцев из Донбасса. Для размещения уже подготовили восемь учреждений. В 2014 году в социальном центре «Заря» уже принимали жителей ЛДНР.

«Опыт у нас есть. Понимание как работать есть. Самое главное — есть готовые люди, коллективы, которые обладают технологиями, знаниями, опытом, навыками», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В воскресенье, 6 марта, в Новосибирске прошел автопробег в поддержку спецоперации РФ на Украине, в котором приняли участие более четырех десятков транспортных средств. Многие украсили машины символом «Z». Главным лозунгом акции стала фраза: «Своих не бросаем».

Теги: гуманитарная помощь, донбасс, беженцы, Z , своих не бросаем



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети