Жители Новосибирска собрали 20 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

В Ростовскую область из Новосибирска 4 марта отправилась первая фура с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса. Жители региона, общественники, депутаты, волонтерские центры собрали 20 тонн груза для граждан, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ и националистических батальонов.

В гуманитарный груз вошли вещи первой необходимости, продукты, предметы личной гигиены, игрушки и вещи для детей, постельное белье, книги, мебель и бытовая техника. Кроме того, фура доставит водяные помпы, тепловые пушки, медицинское оборудование и даже аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Все это удалось собрать буквально за неделю.

«Полмиллиона коробок с самым необходимым. Продукты, постельное белье, бытовая химия. Помогают все. Общественные организации, бизнес, депутаты и просто неравнодушные жители», — говорится в репортаже телеканала «Вести Новосибирск».

Отмечается, что ежедневно жители Новосибирской области приносят в пункты приема различные продукты и вещи для отправки беженцам с Донбасса. Оказывает поддержку также местный бизнес. Так, сотрудники одного из отелей регионального центра организовали сбор гуманитарной помощи для отправки в Ростовскую область, куда по-прежнему прибывают беженцы из ДНР и ЛНР.

В Новосибирской области также готовы принять желающих приехать сюда беженцев из Донбасса. Для размещения уже подготовили восемь учреждений. В 2014 году в социальном центре «Заря» уже принимали жителей ЛДНР.

«Опыт у нас есть. Понимание как работать есть. Самое главное — есть готовые люди, коллективы, которые обладают технологиями, знаниями, опытом, навыками», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В воскресенье, 6 марта, в Новосибирске прошел автопробег в поддержку спецоперации РФ на Украине, в котором приняли участие более четырех десятков транспортных средств. Многие украсили машины символом «Z». Главным лозунгом акции стала фраза: «Своих не бросаем».