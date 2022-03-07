"Nissan" собирается полностью остановить производство на своём заводе в Санкт-Петербурге

"Nissan" собирается полностью остановить производство на своем заводе в Санкт-Петербурге в связи с военной операцией, проводимой Россией на Украине.

"Что касается нашей деятельности в России, "Nissan" приостановил экспорт автомобилей в Россию и ожидает скорой остановки производства на нашем заводе в Санкт-Петербурге", - приводит "Ъ" релиз производителя.

Компания также объявила о создании специального фонда в €2,5 млрд для направления на гуманитарные цели на Украину и пожертвовании €1 млн Международному Красному Кресту (МКК).