07 Марта 2022
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Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков назвал условия, при которых прекратится военная операция на Украине

Россия требует от Украины выполнения нескольких условий: прекращение своей военной деятельности, закрепление в Конституции нейтрального статуса, признание суверенитета России над Крымом, а также независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Россия заявила Украине, что готова прекратить свои военные действия "через мгновение", если Киев выполнит ее условия. сказал в интервью изданию "Reuters" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия не стремится предъявлять Украине какие-либо территориальные претензии.

"Мы действительно заканчиваем демилитаризацию Украины. Мы её закончим. Но главное, чтобы Украина прекратила свои боевые действия. Они должны прекратить свои боевые действия, и тогда никто не будет стрелять. Они должны внести поправки в свою конституцию, согласно которым, Украина будет отвергать любые цели войти в какой-либо блок. Мы также говорили о том, что они должны признать, что Крым является территорией России, и что они должны признать, что Донецк и Луганск являются независимыми государствами", - сказал Песков.

Теги: Дмитрий Песков, Украина, демилитаризация, денацификация, военная операция



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