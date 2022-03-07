Главы МИД РФ и Украины встретятся в Турции

Анонсирована встреча глав министерств иностранных дел России и Украины.

"В соответствии с достигнутой договорённостью в ходе телефонного разговора Президентов России и Турции, по инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт Министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы", - сообщила в своём Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во встрече поучаствует министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.