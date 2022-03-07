Системообразующие организации России продолжат получать господдержку

В России возобновляется действие адресных мер поддержки системообразующих организаций, продукция или услуги которых важны для жизнеобеспечения, введенных в 2020 г. в качестве антикризисной меры, сообщили Накануне.RU в Правительстве РФ.

Принятое решение – часть комплексного пакета мер, предложенных правительством для поддержки экономики и бизнеса в условиях внешних санкций. В перечень мер поддержки, доступных системообразующим компаниям, включены государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат. Кроме того, потенциальным участникам программы не придется проходить стресс-тесты – оценку финансовой устойчивости.

Заявки на участие в программе подаются через профильные министерства. Они будут верифицироваться межведомственной комиссией минэкономразвития.