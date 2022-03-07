Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных стран будет одобрять комиссия Правительства

Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Главная цель этой работы – обеспечение финансовой стабильности страны в условиях внешнего санкционного давления, сообщили Накануне.RU в Правительстве РФ.

Напомним, ранее Правительство утвердило список недружественных России государств. В него вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Согласно новому порядку, российская компания-резидент или иностранная фирма из недружественной страны должна обратиться с заявлением о разрешении на сделку. Там должна содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании. На основе анализа поступивших документов и характера будущего соглашения будет приниматься решение об одобрении или отказе в его реализации. При этом может выдаваться разрешение на проведение сделки с обозначением условий ее исполнения. Кроме того, в состав правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций включены представители Центрального банка и администрации Президента.