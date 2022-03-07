07 Марта 2022
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шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин рассказал Моди о ходе военной спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Стороны обсудили ход специальной военной операции по защите Донбасса, и, в частности, эвакуацию индийских граждан. Путин проинформировал Моди о том, что, учитывая обострение гуманитарной обстановки, Вооруженные Силы России объявили о введении сегодня "режима тишины" и открытии гуманитарных коридоров.

Индийские студенты, которых удерживали радикалы в Харькове, покинули город только в результате сильного международного давления на киевские власти. Российские военнослужащие прилагают все усилия, чтобы обеспечить эвакуацию граждан Индии из Сумы. Нарендра Моди выразил признательность российской стороне за предпринимаемые меры по возвращению на родину его соотечественников.

По просьбе Моди Путин изложил оценки хода переговоров российской делегации с украинскими представителями, третий раунд которых намечено провести сегодня. Нарендра Моди обозначил готовность оказать любое возможное содействие в целях скорейшего урегулирования конфликта.

Теги: Владимир Путин, Нарендра Моди, переговоры



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