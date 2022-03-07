Спрос на цифровые карты "Мир" от ВТБ за сутки вырос в семь раз

Спроса на цифровые карты "Мир" от ВТБ стал бьёт рекорды - за последние сутки клиенты открыли в "цифре" 27 тыс. карт национальной платёжной системы, тогда как 5 марта этот показатель составил 3,5 тыс., сообщили Накануне.RU в банке.

Решение иностранных платёжных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории нашей страны. Все транзакции по картам VISA и MasterCard, в том числе оплата и снятие наличных, по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY, транзакций заграницей и оплаты в некоторых интернет магазинах и онлайн сервисах. Банк рекомендует использовать пластиковые карты VISA и MasterCard и для онлайн покупок открыть цифровую карту "Мир". Общее количество карт "Мир", выпущенных ВТБ, стремится к 12 миллионам. Карта "Мир" ВТБ принимается как в России, так и в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кырыгзстане, Таджикистане. ВТБ также прорабатывает возможность запуска кобейджинговых карт альтернативных платежных систем.

Напомним, что международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни.