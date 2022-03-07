Правительство РФ утвердило список недружественных стран
Утверждён список недружественных стран, сообщили Накануне.RU в Правительстве РФ.
В перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
Напомним, в мае 2012 г. в список недружественных государств попали две страны – США и Чехия.