РФ не отключат от мирового интернета, - Минцифры

07 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ взяли под контроль базу под Херсоном

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
компьютер интернет (2010) | Фото: Накануне.RU

РФ не отключат от мирового интернета, - Минцифры

Российские власти не собираются отключать страну от мирового интернета.

В телеграммах, в которых говорится, что госсайтам нужно перейти на российские DNS-сервера и отказаться от иностранных хостингов, изложены "рекомендации по кибергигиене", призванные защитить от атак из-за рубежа, заявили РБК в Минцифры. Такова реакция властей на появление в Сети правительственных телеграмм для госорганов, подписанных заместителем министра цифрового развития Андрея Черненко.

В одной из телеграмм говорится, что федеральным и региональным органам власти нужно не позднее 9 марта представить Минцифры данные о принадлежащих им ресурсах, о максимальном количестве запросов и одновременно работающих пользователей, а также о необходимости доступности публичного ресурса за пределами Российской Федерации».

Согласно второй телеграмме, государственным сайтам и сервисам нужно до 11 марта перейти на DNS-сервера (Domain Name System, система доменных имен), расположенных в России; в случае использования иностранного хостинга перейти на российский; переместить сайт в доменную зону ".RU", удалить из шаблонов страниц HTML весь код Java Script, загружаемый с иностранных ресурсов и так далее.

Теги: Минцифры, интернет, отключение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети