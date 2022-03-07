РФ не отключат от мирового интернета, - Минцифры

Российские власти не собираются отключать страну от мирового интернета.

В телеграммах, в которых говорится, что госсайтам нужно перейти на российские DNS-сервера и отказаться от иностранных хостингов, изложены "рекомендации по кибергигиене", призванные защитить от атак из-за рубежа, заявили РБК в Минцифры. Такова реакция властей на появление в Сети правительственных телеграмм для госорганов, подписанных заместителем министра цифрового развития Андрея Черненко.

В одной из телеграмм говорится, что федеральным и региональным органам власти нужно не позднее 9 марта представить Минцифры данные о принадлежащих им ресурсах, о максимальном количестве запросов и одновременно работающих пользователей, а также о необходимости доступности публичного ресурса за пределами Российской Федерации».

Согласно второй телеграмме, государственным сайтам и сервисам нужно до 11 марта перейти на DNS-сервера (Domain Name System, система доменных имен), расположенных в России; в случае использования иностранного хостинга перейти на российский; переместить сайт в доменную зону ".RU", удалить из шаблонов страниц HTML весь код Java Script, загружаемый с иностранных ресурсов и так далее.