В Югре проверят цены на товары первой необходимости

В ХМАО проверят цены на товары первой необходимости.

"Мы готовы оказать всяческую поддержку в работе управления Федеральной антимонопольной службы, но необходимо обеспечить оперативные проверки по фактам повышения цен, в первую очередь, на продовольственные товары и товары первой необходимости, в том числе на детскую одежду, подгузники, детское питание и прочие товарные группы", - сказала губернатор Наталья Комарова на заседании оперативного "коронавирусного" штаба.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов. Одной из тем обсуждения стали цены на продовольственные и непродовольственные товары в округе. Якушев поручил взять их под строгий контроль.