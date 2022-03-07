Жители двух регионов России наказаны за дискредитацию вооружённых сил РФ

Жители двух регионов – Ивановской и Тульской областей – наказаны за дискредитацию вооружённых сил России.

В городе Плёс Ивановской области 26-летний житель Кинешемского района провёл одиночный пикет и демонстрировал плакат, содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в ходе операции по денацификации и демилитаризации Украины, сообщили Накануне.RU в региональном УМВД. Плакат с дискредитирующим лозунгом он изготовил сам в своей квартире. Решение суда – участник пикета оштрафован на 30 тыс. руб. Аналогичное судебное решение вынесено в отношении жителя Шуйского района.

В городе Алексин Тульской области 27-летняя девушка, находясь "под кайфом", расклеивала листовки с надписями, содержание которых дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации на Украине, сообщили Накануне.RU в областном УМВД. На неё составили два протокола – по статьям "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности" и "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ". Злоумышленница признана виновной в совершении правонарушения, оштрафована на 45 тыс. руб. и арестована на и 10 суток.