Китаевед Вавилов рассказал о беспрецедентно высокой поддержке Китая

Китаевед Николай Вавилов рассказал о том, что Китай демонстрирует беспрецедентно высокую поддержу России в спецоперации на Украине, которую ранее не выказывал в отношении никакой другой страны.

Китай отказался считать действия России на Украине вторжением и воздержался от голосования в ООН по вопросу осуждения России, но это лишь вершина айсберга, отметил эксперт. Осуществляется беспрецедентная для Китая информационная поддержка. Речь президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации посмотрели 1,1 млрд китайцев в течение суток.

"Китай ни с кем не заключает никаких союзов, и то, что сейчас происходит, - это беспрецедентное для китайской истории явление. То, что происходит в китайских СМИ и соцсетях, никогда ранее не существовало. В 99% случаях китайцы поддерживают действия России. Китайский интернет завален пророссийскими высказываниями. Вся государственная машина СМИ полностью поддерживает Россию. Китай так никого и никогда не поддерживал раньше", - сказал Вавилов.

Он упомянул, что китайская компания iQIYI, которая является правообладателем показа игр английской футбольной Премьер-лиги в КНР, отказалась вести трансляцию матчей с 5 по 7 марта, так как там использовалась символика в поддержку Украины. Это очень необычно для Китая - так солидаризироваться с другим государством.

Также Китай поддерживает напряжение вокруг Тайваня, что не позволяет Западу полностью сконцентрироваться на украинском направлении. США опасаются пропустить удар на Тайване, и Китай этим очень помогает России.

"Как китаевед, я не могу вспомнить тот период, когда Китай делал для кого-то что-то больше", - сказал эксперт.

Вавилов считает, что все происходящее было результатом договоренностей, подтвержденных в ходе визита в КНР президента РФ 4 февраля. Так, Китай согласился купить у "Роснефти" с европейского направления 100 млн тонн нефти в течение 10 лет. Склады российских интернет-площадок опустели в течение нескольких дней. "Китайцы раскупили на патриотическом порыве всю российскую продукцию", - добавил он.

Китаевед ожидает открытия китайского рынка для России, которая является лишь 11-м по величине партнером КНР. Для России это немалые возможности, учитывая размер китайского рынка. До сих пор это тормозилось торговой ориентацией Китая на Запад, но сейчас заметны изменения.

Что касается возможности силового сценария по Тайваню, то все факторы свидетельствуют о том, что это произойдет, подчеркивает Вавилов. На днях на Тайвань приезжала высокопоставленная военная делегация США. Китайцы массово пишут в соцсетях, что "Украина сегодня - это Тайвань завтра".

При этом Китай не перестает повторять, что продолжит развивать отношения с Россией, несмотря ни на какие международные изменения.