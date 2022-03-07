07 Марта 2022
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Вокзал Пермь-2 (2020) | Фото: Накануне.RU

Трое сотрудников ОМОНа из Прикамья погибли во время спецоперации на Украине

На Украине, где проходит военная спецоперация, погибли трое прикамских сотрудников ОМОНа.
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"С болью и горечью сообщаю, что наши земляки, трое ребят из пермского ОМОНа, погибли при исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Донбассе. Это старший лейтенант Денис Соколов, сержант Евгений Лодочников и младший сержант Антон Палкин. Они посвятили себя служению России и до конца остались верными воинской присяге. Глубочайшие соболезнования родным и близким. Наши сыновья, мужья, братья навсегда останутся для нас примером отваги и героизма. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в опубликованном на сайте администрации Прикамья сообщении с соболезнованиями, которые выразил семьям погибших губернатор региона Дмитрий Махонин.

2 марта Минобороны РФ впервые озвучило число потерь российских военных в ходе операции на Украине.

"Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, есть потери – 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга, 1597 наших товарищей получили ранения", - сообщили в Минобороны.

Там добавили, что ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений России в специальной операции не участвуют.

Теги: ОМОН, спецоперация, гибель



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