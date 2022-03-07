Трое сотрудников ОМОНа из Прикамья погибли во время спецоперации на Украине

На Украине, где проходит военная спецоперация, погибли трое прикамских сотрудников ОМОНа.

"С болью и горечью сообщаю, что наши земляки, трое ребят из пермского ОМОНа, погибли при исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Донбассе. Это старший лейтенант Денис Соколов, сержант Евгений Лодочников и младший сержант Антон Палкин. Они посвятили себя служению России и до конца остались верными воинской присяге. Глубочайшие соболезнования родным и близким. Наши сыновья, мужья, братья навсегда останутся для нас примером отваги и героизма. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в опубликованном на сайте администрации Прикамья сообщении с соболезнованиями, которые выразил семьям погибших губернатор региона Дмитрий Махонин.

2 марта Минобороны РФ впервые озвучило число потерь российских военных в ходе операции на Украине.

"Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, есть потери – 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга, 1597 наших товарищей получили ранения", - сообщили в Минобороны.

Там добавили, что ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений России в специальной операции не участвуют.