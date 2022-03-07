В Мариуполе националисты прикрывались 150 мирными жителями, - Минобороны РФ

В Минобороны РФ привели новые данные о проходящей на Украине специальной военной операции. По данным официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, взяла под контроль Смоляниново, Воеводовка, Кременная, Кудряшовка, Боровеньки, Пурдовка, Замуловка. Продвижение составило 6 км. Подразделения вооруженных сил ДНР установили контроль над Азовом, Новотатаровкой, Мирным.

Подразделения Народной милиции Донецкой Республики вели наступательные действия в Мариуполе. Основные боестолкновения велись на западе города – в Новосёловке, посёлке Моряков, Осавиахиме, и на востоке – в Найдёновке и Азов Кольцо. В 17.00 (по московскому времени) 6 марта на проспекте Победы Мариуполя военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооруженных националистов.

Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими, как "живым щитом". Обнаружив бойцов Народной милиции, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан. В результате стрельбы украинскими нацистами было убито четверо и ранено пятеро мирных граждан. Бойцами народной милиции ДНР освобождённые мирные жители были выведены через район Виноградное из Мариуполя на подконтрольную территорию. Всем им оказана необходимая помощь.

Подразделения российских Вооруженных Сил взяли под контроль населенные пункты Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское, Дорожнянка, Загорное и Чаривное. Вечером 6 марта истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты ещё три "Су-27" военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один "Су-25" в районе Гостомеля, два вертолета "Ми-24" в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе "Байрактар ТБ-2". Бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены три зенитных ракетных комплекса "Бук М1" и две радиолокационных станции ВСУ.

Всего за время операции уничтожено 2 тыс. 396 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них – 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 76 радиолокационных станции. Уничтожены: 827 танков и других боевых бронированных машин, 84 реактивные системы залпового огня, 304 орудия полевой артиллерии и миномета, 603 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 78 беспилотных летательных аппаратов.

С 10.00 (по московскому времени) 7 марта объявлен "режим тишины" и открываются шесть гуманитарных коридоров: один – из Киева в Гомель, два из Мариуполя – в Запорожье и в Ростов-на-Дону, один – из Харькова в Белгород, два – из Сум в Белгород и Полтаву. Детальная информация о гуманитарных коридорах заблаговременно доведена до украинской стороны, а также до профильных структур ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста. На период открытия гуманитарных коридоров российская армия будет контролировать проведение эвакуации с помощью БПЛА.