07 Марта 2022
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косметика, парфюмерия, пудра (2021) | Фото: Накануне.RU

Магазин "Sephora" объявил об остановке продаж в России

Продавец косметики "Sephora" объявил об уходе с российского рынка.

"Учитывая нашу растущую озабоченность текущими условиями и сложностью работы, мы приостановим нашу деятельность в России до дальнейшего уведомления. Мы закроем наши магазины и онлайн-торговлю в течение 24 часов", - говорится в Instagram организации.

Безопасность сотрудников магазинов бренда объявлена его приоритетом, и "Sephora" "продолжит поддерживать их в это трудное время".

Теги: Sephora, бренд



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