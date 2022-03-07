В Ростовской области в двух авариях погибли четыре человека

Четыре человека погибли в двух ДТП с участием автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей в Тацинском районе Ростовской области, сообщает РИА Новости.

"Сегодня утром на трассе в Тацинском районе произошли два ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, а также грузовика и легковушки. В результате ДТП погибли четыре человека (пассажиры легковых машин)", - цитирует издание представителя прокуратуры Ростовской области.

Столкновения произошли почти одновременно. По факту трагедий организованы проверки.