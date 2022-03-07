В январе общая и ковидная смертность продолжили снижаться

В январе 2022 года в России умерли 193 тыс. человек, а с ковидом как основной причиной смерти - 32 тыс. Такие данные приводит Росстат.

Это существенно меньше, чем в декабре, когда было соответственно 215 тыс. и 49 тыс. смертей. Однако по-прежнему намного больше фоновой смертности, которая для января составляет около 165 тыс. То есть рост общей смертности достигает почти 20%. По итогам 2021 года рост достиг 37%, что является беспрецедентно высоким и одним из самых больших в мире.

В январе, как и ранее, никакого положительного влияния вакцинации на смертность по регионам не наблюдалось. Корреляция между процентом вакцинированного населения и ростом смертности была в пределах статистической погрешности, а в самых привитых регионах рост смертности был в среднем такой же, как и в наименее непривитых.

Что касается ковидной смертности, то она едва обнаруживала влияние вакцинации: коэффициент детерминации равен всего 0,06, то есть ее влияние на и без того небольшое снижение смертности с ковидом всего около 6%, а итоговое влияние ничтожное. Это значит, что существенное снижение общей и ковидной смертности в России объясняется другими причинами.

По предварительным данным, в феврале общая и ковидная смертность останутся приблизительно на уровне января.