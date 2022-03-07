"TikTok" прекратит в России распространение нового контента и прямые эфиры

"TikTok" прекратит распространение нового контента и прямые эфиры (стримы) в России.

"Самым высоким нашим приоритетом является безопасность наших сотрудников и наших пользователей, и в свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и (размещение) нового контента на нашем видеосервисе, пока мы рассматриваем последствия этого для безопасности. Наша служба обмена сообщениями затронута не будет", - цитирует РИА Новости сообщении компании.

Платформа будет оценивать "меняющиеся обстоятельства" в России, чтобы определить, когда возобновить предоставление услуг.

Ранее в России заблокированы Facebook и Twitter.