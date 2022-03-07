Самолёт "Уральских авиалиний", задержанный в Египте, приземлился в Москве

Борт "Уральских авиалиний", задержанный в Египте, получил разрешение покинуть страну и вернулся в Россию, сообщили Накануне.RU в компании.

"После проверки документов авиационные власти Египта выдали "Уральским авиалиниям" разрешение на выполнение рейса U6-1886. "Airbus А321" VQ-BKY вернулся сегодня из Шарм-эль-Шейха в Москву с 236 пассажирами на борту", - уточнили в компании.

Напомним, ранее стало известно, что самолёт авиакомпании, на борту которого находились российские туристы, задержан в египетском Шарм-эш-Шейхе. Это произошло из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта. Рейс U6-1886 должен был состояться 5 марта, самолёт должен был улететь в московский аэропорт "Домодедово". Планировался пролёт над территорией Кипра. Евроконтроль не выдавал разрешение на пролёт своей зоны.