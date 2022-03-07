07 Марта 2022
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Коллаж, ВСУ, украинский военный (2022) | Фото: Накануне.RU

Экс-депутат Рады заявил о "дикой вольнице" на Украине

Бывший депутат Рады Борислав Береза призвал что-то делать с засильем блокпостов на Украине, которые выставила "территориальная оборона". Об этом он написал в Facebook.

Напомним, после начала российской спецоперации местные власти на Украине призвали вступать в отряды теробороны, многим было роздано оружие. Было выставлено множество блокпостов для борьбы с диверсантами, которые будто бы пытаются просочиться в города.

По мнению Березы, это все "напоминает скорее какую-то "дикую вольницу", а не систему фильтрации и отлова диверсантов". Люди на блокпостах нервные и зачастую хамоватые, которые в каждом видят диверсанта, а себя воспринимают, как "и.о. Бога на Земле".

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что на Западной Украине отряды теробороны фактически парализовали движение своей шпиономанией.

Политолог Юрий Романенко пишет, что "сегодня каждый идиот из теробороны считает своим долгом проверять авто".

Теги: украина, блокпост



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