В Югре пострадавший от нападения собаки ребёнок получит компенсацию

В Сургуте ребёнок получит компенсацию за нападение на неё собаки, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

31 июля 2021 г. в Сургуте на семилетнюю пострадавшую напала принадлежащая горожанину собака. Ребёнка с травмами госпитализировали. Прокурор Сургута обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки морального вреда, причинённого пострадавшей. Он удовлетворён, взыскав с владельца собаки 250 тыс. руб.

Напомним, города страны наводнили стаи бродячих собак. Сообщения приходят со всей России — где-то фиксируют просто агрессивное поведение, а где-то уже случились вопиющие случаи — в Забайкалье растерзан ребенок. В Магадане введен режим чрезвычайной ситуации с 27 января из-за большого числа бездомных собак.

Добавим, бродячие собаки терроризируют жителей соседнего с Югрой Ямала уже несколько лет. Нападения начались с атаки на ребёнка в Салехарде в апреле 2018 г. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СКР расследование дела о нападении на ребенка, следователи наведались в мэрию окружной столицы. Однако проблему в регионе решить до сих пор не удается.