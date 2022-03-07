Горловка снова под обстрелами, власти объявили новую эвакуацию

Вечером снова подверглась украинским обстрелам Горловка, сообщил мэр города Иван Приходько.

Боевики выпустили по городу ракету "Точка-У", которая была уничтожена в воздухе. Однако повреждения получили несколько домов, супермаркет, школа, котельная, здание администрации города. На улице Львовской, 38 в результате обрушения дома трое граждан оказались под завалами. Пострадали двое человек.

Горловка продолжает подвергаться ежедневным артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Накануне Приходько объявил новый этап эвакуации населения в Россию.

"В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских вооруженных формирований с 8 марта будет организована централизованная эвакуация женщин, детей и граждан преклонного возраста в безопасные районы на территории Российской Федерации", - заявил он.

По данным городских властей, с начала спецоперации по освобождению Донбасса от вражеских обстрелов погибли 11 горловчан, 51 получил ранения, повреждено около 300 объектов гражданской инфраструктуры. Всего, как сообщает СЦКК, с момента резкого обострения ситуации 17 февраля погибли 26 мирных жителей ДНР, еще 133 получили ранения различной степени тяжести.