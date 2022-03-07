Вооружённые силы РФ открывают на Украине несколько гуманитарных коридоров

Из-за "катастрофической гуманитарной катастрофы" и её "резкого обострения" в Киеве, Харькове, Сумах и Мариуполе, а также по личной просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона к президенту РФ Владимиру Путину армия России в гуманных целях с 10.00 7 марта 2022 г. объявляет "режим тишины" и открывает гуманитарные коридоры, сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ.

Из Киева коридор открыт в сторону городов Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель с последующей авиадоставкой в Российскую Федерацию. Из Мариуполя будут работать два маршрута: №1 – Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения и №2 – Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье; из Харькова – Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения.

Из Сум также будет два коридора: №1 – Сумы, Суджа, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения и №2 – Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава. Указанная информация доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации.



"Требуем от украинской стороны неукоснительно выполнить все условия по созданию гуманитарных коридоров на перечисленных направлениях и обеспечить организованный вывод мирных жителей и иностранных граждан. При этом на период открытия гуманитарных коридоров вооружённые силы Российской Федерации осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применения БпЛА. Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны. Ждём от официальной киевской власти, а также от руководства перечисленных городов конкретных действий", - резюмировали в Минобороны.