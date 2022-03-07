07 Марта 2022
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Герой России, золотая звезда, медаль (2018) | Фото: Военное обозрение

Путин присвоил звание Героя России погибшему главе батальона ДНР "Спарта"

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России Владимиру Жоге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Владимиру Артёмовичу Жоге (посмертно)", - говорится в указе Путина.

Напомним, Жога после гибели в октябре 2016 г. главы батальона ДНР "Спарта" Арсена Павлова возглавил подразделение и руководил им до гибели.

Теги: Владимир Жога, Спарта, батальон, ДНР



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