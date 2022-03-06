В Минобороны РФ сообщили об уничтожении почти всей боеспособной авиации на Украине

В Министерстве обороны России заявили о почти полном уничтожении боеспособной авиации на Украине.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сегодня, 6 марта, высокоточным оружием большой дальности был выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице. Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе еще три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата.

"Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и два вертолета. Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Вместе с тем нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны", - отметил Конашенков.

В Минобороны РФ заявили, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских ВС может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт.

Напомним, также сегодня в Минобороны России сообщили о разработке биологического оружия на Украине.