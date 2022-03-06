В Минобороны РФ заявили о разработке биологического оружия на Украине
В Минобороны России заявили, что в ходе проведения специальной военной операции были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США.
"Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Сейчас документы анализируются российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты", - сообщил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.
Он отметил, что с началом специальной военной операции у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины.
"Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов", - добавил Конашенков.
В Минобороны РФ пообещали представить результаты анализа полученных документов уже в ближайшее время.