В Минобороны РФ заявили о разработке биологического оружия на Украине

В Минобороны России заявили, что в ходе проведения специальной военной операции были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США.

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"Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Сейчас документы анализируются российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты", - сообщил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Он отметил, что с началом специальной военной операции у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины.

"Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов", - добавил Конашенков.

В Минобороны РФ пообещали представить результаты анализа полученных документов уже в ближайшее время.