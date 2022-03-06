Суд между Костюшкиным и Монеточкой продолжится в середине апреля

Басманный районный суд Москвы назначил дату первого заседания по иску певца Стаса Костюшкина к исполнительнице Елизавете Гырдымовой (выступающей под псевдонимом Монеточка).

Как сообщало Накануне.RU, речь идет о песне Монеточки "Мама, я не зигую": Костюшкин обвинил ее в плагиате своей композиции "Женщина, я не танцую". Изначально иск рассматривался в Екатеринбурге – по месту прописки Елизаветы. Однако в конце прошлого года Чкаловский районный суд принял решение о смене территориальной подсудности из-за того, что Монеточка сменила уральскую прописку на столичную.

Недавно дело поступило в Басманный суд. Как сообщается в электронной картотеке суда, первое заседание назначено на 13 апреля. Рассматривать дело будет судья Борисова.

Напомним, в начале этого года Монеточка обвинила журналистов в "наводке" на ее новую квартиру в Москве.