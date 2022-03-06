06 Марта 2022
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Полиция на шествии в поддержку Навального в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

На несанкционированных митингах в российских городах задержано около 3,5 тысяч человек

В воскресенье, 6 марта, в нескольких российских городах прошли несанкционированные митинги. На них были задержаны тысячи человек.
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Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Москве в несогласованной акции приняли участие около 2,5 тысяч человек, задержаны 1 тыс. 700. В Санкт-Петербурге число участников составило примерно 1,5 тысячи, 750 из них были задержаны.

"В других регионах в несанкционированных мероприятиях приняли участие в общей сложности 1 тыс. 200 человек, задержаны 1 тыс. 61. Задержанные доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. Решается вопрос об их привлечении к ответственности", - добавила Ирина Волк.

Напомним, в Екатеринбурге на несанкционированном митинге, который прошел 3 марта, полиция задержала женщину с татуировками на руках в виде фашистской свастики.

Теги: митинги, задержания, МВД



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