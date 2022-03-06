06 Марта 2022
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Экономика В России
Олег Тиньков (2020) | Фото: instagram.com/olegtinkov

Тиньков потребовал исключить его из списка олигархов

Бизнесмен, совладелец одного из крупнейших российских банков Олег Тиньков заявил, что не считает себя олигархом.
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Как написал сегодня Тиньков у себя в Instagram, олигарх – это бизнесмен, который заработал свои деньги "благодаря связям с государством и "паразитирующий" на государственных контрактах и бюджете".

"Я и Сергей Галицкий (бизнесмен, основатель сети "Магнит", - прим. ред.) не являемся олигархами, мы заработали деньги с полного нуля и не используя никакие связи! Я ни разу не был в Кремле и не встречался ни с какими чиновниками, за исключением главы ЦБ, кто и был мой начальник. Мне они просто не нужны были, у меня никогда не было ни одного контракта с государством или госкомпаниями! Я self-made, пожалуйста, прекратите называть меня "олигархом"!", - эмоционально высказался Олег Тиньков.

По его словам, вторая причина исключить его из списка олигархов кроется в том, что он уже не миллиардер.

"Я пенсионер, который пытается реабилитироваться и борется с лейкемией, и пытаюсь помогать таким же через Фонд семьи Тиньковых. Я не занимаюсь никаким бизнесом и никуда не инвестирую!", - добавил он.

Напомним, недавно Тиньков выступил с заявлением по поводу ситуации на Украине.

Теги: Тиньков, олигарх, бизнесмен



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