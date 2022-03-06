Путин подписал закон, разрешающий взыскивать деньги чиновников с их счетов

Сегодня Владимир Путин подписал закон, позволяющий через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения этих средств не подтверждена. Соответствующий документ за подписью президента России опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, проверять достоверность сведений будут генеральный прокурор РФ или подчиненные ему прокуроры. Они же в случае выявления нарушений будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход государства соответствующей суммы, если она превысит 10 тысяч рублей.

Генпрокурор и подчиненные ему прокуроры также смогут направлять запросы для выявления источников сомнительных доходов чиновников не только в банки, платежным агентам, Федеральную налоговую службу, но и к операторам, которые выпускают или занимаются цифровыми финансовыми активами.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому информация о доходах и имуществе чиновников и организаций, попавших под санкции иностранных государств, не будет размещаться в публичном доступе.