06 Марта 2022
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Политика В России
чиновник, часы, депутат, бюрократия (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин подписал закон, разрешающий взыскивать деньги чиновников с их счетов

Сегодня Владимир Путин подписал закон, позволяющий через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения этих средств не подтверждена. Соответствующий документ за подписью президента России опубликован на официальном портале правовой информации.
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Согласно закону, проверять достоверность сведений будут генеральный прокурор РФ или подчиненные ему прокуроры. Они же в случае выявления нарушений будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход государства соответствующей суммы, если она превысит 10 тысяч рублей.

Генпрокурор и подчиненные ему прокуроры также смогут направлять запросы для выявления источников сомнительных доходов чиновников не только в банки, платежным агентам, Федеральную налоговую службу, но и к операторам, которые выпускают или занимаются цифровыми финансовыми активами.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому информация о доходах и имуществе чиновников и организаций, попавших под санкции иностранных государств, не будет размещаться в публичном доступе.

Теги: Путин, чиновники, счета, закон, президент



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