Путин предложил Макрону активно поработать с киевскими властями

Сегодня, 6 марта, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, инициатором беседы была французская сторона. В связи с выраженной Макроном обеспокоенностью по обеспечению безопасности атомных электростанций на Украине Путин подробно проинформировал его об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС с задействованием диверсионной группы. По его словам, попытки переложить на российских военных ответственность за этот инцидент являются элементом циничной пропагандистской кампании.

"Российские войска во взаимодействии с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование АЭС в штатном режиме, радиоактивный фон остается в норме. Все эти факты были официально подтверждены МАГАТЭ. Физическая и ядерная безопасность станции надежно защищена", - заявили в Кремле.

Российские Вооруженные силы также контролируют Чернобыльскую АЭС, чтобы исключить возможность организации украинскими неонацистами или террористами провокаций, чреватых катастрофическими последствиями.

Также обсуждалась эвакуация мирного населения из районов боестолкновений. Путин обратил внимание на то, что Киев по-прежнему не выполняет достигнутые договоренности по столь острому гуманитарному вопросу. В этой связи президенту Франции вновь было предложено активно поработать с киевскими властями с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права.

Владимир Путин также рассказал о состоянии дел на переговорах российской делегации с украинскими представителями.

"Выражена готовность к продолжению диалога при безусловном выполнении известных российских требований. Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий", - подчеркнули в Кремле.

В завершение беседы с Макроном было условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.

Напомним, также сегодня состоялся телефонный разговор президента РФ с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы Путин рассказал, на каких условиях приостановят спецоперацию по защите Донбасса.