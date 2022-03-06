Путин предложил Макрону активно поработать с киевскими властями

06 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ взяли под контроль базу под Херсоном

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом Украина ДНР и ЛНР
Эммануэль Макрон, Владимир Путин (2018) | Фото: kremlin.ru

Путин предложил Макрону активно поработать с киевскими властями

Сегодня, 6 марта, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, инициатором беседы была французская сторона. В связи с выраженной Макроном обеспокоенностью по обеспечению безопасности атомных электростанций на Украине Путин подробно проинформировал его об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС с задействованием диверсионной группы. По его словам, попытки переложить на российских военных ответственность за этот инцидент являются элементом циничной пропагандистской кампании.

"Российские войска во взаимодействии с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование АЭС в штатном режиме, радиоактивный фон остается в норме. Все эти факты были официально подтверждены МАГАТЭ. Физическая и ядерная безопасность станции надежно защищена", - заявили в Кремле.

Российские Вооруженные силы также контролируют Чернобыльскую АЭС, чтобы исключить возможность организации украинскими неонацистами или террористами провокаций, чреватых катастрофическими последствиями.

Коллаж, военные Z, российские военные на Украине(2022)|Фото: Накануне.RU

Также обсуждалась эвакуация мирного населения из районов боестолкновений. Путин обратил внимание на то, что Киев по-прежнему не выполняет достигнутые договоренности по столь острому гуманитарному вопросу. В этой связи президенту Франции вновь было предложено активно поработать с киевскими властями с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права.

Владимир Путин также рассказал о состоянии дел на переговорах российской делегации с украинскими представителями.

"Выражена готовность к продолжению диалога при безусловном выполнении известных российских требований. Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий", - подчеркнули в Кремле.

В завершение беседы с Макроном было условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.

Напомним, также сегодня состоялся телефонный разговор президента РФ с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы Путин рассказал, на каких условиях приостановят спецоперацию по защите Донбасса.

Теги: Путин, Макрон, разговор, президент



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети