06 Марта 2022
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Общество Свердловская область
дорога трасса зима поземка снег грузовик (2012) | Фото: Накануне.ru

В ГИБДД объявили о снятии ограничений в движении на свердловских трассах

В УГИБДД по Свердловской области сообщили о снятии ограничений в движении транспорта в Алапаевском районе.
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Напомним, в выходные на регион обрушился сильный снегопад, из-за чего на трассах сложилась крайне неблагоприятная ситуация. В связи с этим Госавтоинспекция вводила временное ограничение движения грузового и общественного транспорта на нескольких автодорогах области.

Как сообщили Накануне.RU в областной ГИБДД, в данный момент недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети, влияющие на безопасность дорожного движения, устранены. Речь идет о трассах с 106 по 145 км автодороги "Екатеринбург – Реж – Алапаевск", с 69 по 112 км "Николо-Павловское – Алапаевск" и с 25 по 79 км "Нижняя Салда – Алапаевск".

"Движение общественного и грузового транспорта восстановлено", - отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, что сегодня в связи с неблагоприятными метеоусловиями в Екатеринбурге два пассажирских самолета совершили посадку в пермском аэропорту Большое Савино.

Теги: ГИБДД, трассы, ограничение, Свердловская область



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