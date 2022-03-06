06 Марта 2022
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Мария Шукшина (2022) | Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

"Мы знаем, что вы победите": актриса Мария Шукшина обратилась к российским военным

Известная актриса и общественный деятель Мария Шукшина обратилась со словами поддержки к российским военным, которые участвуют в спецоперации на Украине.
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"Мы прекрасно помним, что боевой дух советских солдат во время Великой Отечественной войны поддерживали как раз артисты, которые приезжали на фронт. И фильмы снимались, вся пропаганда работала на Победу. Фильмы, песни, музыка, образование, наука – все работало на Победу. А сейчас эти штатные пропагандисты… Кто сейчас будет петь? Те, которые выступил "против войны"? А поверят им? Поверят этим людям? Не знаю, это какое-то лицемерие для меня, если эти песни, эти замечательные песни будут петь такие люди. Да и станут ли они петь о Победе? Что исполнят? "Ксюша-Ксюша, юбочка из плюша"? Для поднятия духа, для оздоровления психического, морального какие песни петь?", - приводит слова Шукшиной телеканал "Царьград".

Кроме этого, Мария обратилась к бойцам, защищающим людей от фашизма в ходе спецоперации.

"Дорогие наши бойцы, мы очень верим в вас. Мы знаем, что вы победите, мы ждем вас только с Победой. Мы здесь, в тылу, тоже работаем, делаем все возможное для нашей общей Победы. Мы также боремся с фашистами здесь, как и вы там, помоги вам, Господи. Молимся за вас, ждем, что вернетесь живыми и невредимыми. Главное, не терять силу духа", - заключила артистка.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин рассказал, на каких условиях будет приостановлена спецоперация по защите Донбасса.

Теги: Шукшина, военные, обращение, Донбасс



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