Электронные кошельки на картах "Мир" продолжат работать без ограничений

Все электронные кошельки на картах платежной системы "Мир" продолжат работать без ограничений. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Сбербанка России.

Там уточнили, что ограничения коснутся сервисов токенизации карт Visa и MasterCard, которые работают в кошельках ApplePay, GooglePay, SamsungPay, Garmin Pay и SberPay (Android NFC). В настоящее время сервисы работают, а ограничения вступят в действие 10 марта 2022 года.

При этом сервисы Сбера ПлатиQR, SberPay (онлайн) и сервисы СБП ограничения никак не затронут.

Напомним, что международные платежные системы Visa и MasterCard приняли решение ограничить свою работу в России уже в ближайшие дни. Из-за этого в стране заметно вырос спрос на карты системы "Мир".

Сегодня стало известно, что Visa прекратит прием запросов авторизации российских банков с 10 марта.