06 Марта 2022
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Спорт Пермский край
сноукайтинг, снег, зимний спорт (2022) | Фото: пресс-служба компании &quot;Уралкалий&quot;

"Уралкалий" стал партнером чемпионата России по сноукайтингу "Строгановская миля-2022"

С 3 по 6 марта в Усолье (Пермский край) при поддержке «Уралкалия» проходит XIII чемпионат России по сноукайтингу «Строгановская миля-2022». В чемпионате принимают участие около 50 спортсменов из России и ближнего зарубежья. В рамках соревнований также проводятся второй этап Кубка России в дисциплинах «Фристайл», «Курс-рейс» и детские межрегиональные соревнования «Строгановская миля - Юниор» для спортсменов до 15 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

сноукайтинг, снег, зимний спорт(2022)|Фото: пресс-служба компании "Уралкалий"

Для всех желающих организованы бесплатные мастер-классы по обучению управлением кайтом. Для зрителей и участников мероприятия работают выставочные экспозиции в музейных комплексах «Палаты Строгановых», «Дом Брагина» и «Дом-музей князей Голицыных», уличные развлекательные площадки. На всех объектах соблюдаются требования Роспотребнадзора по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Андрей Силаев, директор по безопасности ПАО «Уралкалий», отметил: "Компания «Уралкалий» активно поддерживает профессиональный и любительский спорт в Березниках и Соликамске. Мы заинтересованы в формировании условий для занятий физкультурой, привлечении к занятиям спортом молодёжи. Проведение «Строгановской мили» стало доброй традицией и является долгожданным событием для профессионалов и любителей активных видов зимнего парусного спорта".

Справка. С 2016 года на развитие сноукайтинга в Березниках «Уралкалий» направил около 3 млн рублей. Помимо «Строгановской мили», «Уралкалий» поддерживает в Усолье проведение международного фестиваля «Звоны России», соревнования парусных судов «Строгановская регата», конно-спортивных состязаний «Строгановская верста».

Теги: сноукайтинг, Строгановская миля-2022, уралкалий, любительский спорт



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