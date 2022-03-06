Губернатор Петербурга Александр Беглов не попал в рейтинг политиков, оказавших помощь Донбассу

В ТОП-100 политиков и бизнесменов, оказавших поддержку Донбассу и беженцам, а также поддержавших словом и делом военную спецоперацию по денацификации Украины нет петербургского губернатора.

Накануне в СМИ появился независимый рейтинг политиков и бизнесменов, поддерживающих спецоперацию на Украине и оказывающих помощь беженцам из ДНР и ЛНР. Как сообщают авторы, он был составлен на основе данных из разных источников, а также упоминания в средствах массовой информации и социальных сетях.

В первой десятке находятся глава Чечни и Крыма, а также губернаторы приграничных Ростовской и Белгородской областей и глава Подмосковья Андрей Воробьёв. Немногим ниже мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Нижегородской и Ленинградской областей, главы Удмуртии и Коми, а также Айсен Николаев, руководящий Якутией. Помимо этого отмечена помощь в размещении на своей территории от губернаторов Новгородсокй и Псковской областей и многих других регионов. Также авторы ТОП-100 упомянули руководителей законодательных собраний регионов, мэров больших и малых городов России и даже муниципальных депутатов.

В рейтинг попали и бизнесмены, оказавшие поддержку и помощь жителям Донбасса – от малых предпринимателей Чувашии и Башкирии до таких крупных предпринимателей, как петербургский предприниматель Евгений Пригожин и глава якутской АЛРОСы Сергей Иванов.

Имя губернатора Санкт-Петербурга, то есть второго по величине города в России в рейтинге не встречается. С самого начала Александр Беглов занял очень странную позицию «отмалчивания» - он одним из последних поддержал военную спецоперацию по денацификации Украины из всех глав регионов и в принципе избегает публичных выступлений по этому поводу, в том числе и по поводу беженцев с Донбасса, которых, например, лично встречает губернатор Московской области Андрей Воробьев и поддерживает мэр Москвы Сергей Собянин.

СМИ связывают такую «страусиную» позицию Беглова с его «друзьями», имеющие активы и бизнес на Западе и не желающие их в одночасье потерять. Речь, в частности, идет о «сером кардинале» Санкт-Петербурга Маргарите Рудаковой тесно связанных с нею бизнесменов Игорем и Андреем Захватовых.