06 Марта 2022
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Коллаж, признание ДНР и ЛНР, Владимир Путин (2022) | Фото: Накануне.RU

Путин рассказал, на каких условиях приостановят спецоперацию по защите Донбасса

В воскресенье, 6 марта, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, Путин информировал Эрдогана о ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Президент России изложил принципиальные подходы и оценки в этом контексте, подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи и подчеркнул, что спецоперация идет по плану и в соответствии с графиком. Было отмечено, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России.

В разговоре Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны оказать все необходимое содействие для безопасной эвакуации граждан Турции из районов боевых действий. Был акцентирован обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества.

Как отметили в Кремле, Реджеп Тайип Эрдоган дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и ее деятелей. В завершение разговора было условлено о поддержании плотных контактов на различных уровнях.

Напомним, ранее Путин и Эрдоган обменялись оценками о признании ДНР и ЛНР.

Теги: Путин, Эрдоган, разговор, Донбасс



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