06 Марта 2022
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Общество В России
Телеграм, Telegram (2018) | Фото: Накануне.RU

В русскоязычных Telegram-каналах произошел массовый взлом

В воскресенье, 6 марта, произошел массовый взлом русскоязычных Telegram-каналов. Не стал исключением и канал Накануне.RU.

В частности, каналы были взломаны у военкоров Александра Коца и Евгения Поддубного. В русскоязычных каналах начали появляться одни и те же провокационные сообщения. По некоторым данным, злоумышленниками оказался взломан Crosser Bot – Телеграмм-бот, который позволяет анализировать подписчиков в канале и определять пересечение аудитории с другими каналами.

Сегодня был взломан и канал Накануне.RU. К счастью, нашей редакции удалось оперативно вернуть к нему доступ, и оставленное неизвестными провокационное сообщение было немедленно удалено.

Напомним, ранее сервис Telegram Analitics начал скрывать некоторые посты из-за вступления в силу закона о фейках.

Теги: Telegram, взлом, каналы



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