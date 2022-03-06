Международное агентство Moody's вновь понизило рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Moody's вновь понизило рейтинг России – с "B3" до "Cа".

3 марта Moody's уже понижало рейтинг РФ сразу на шесть ступеней, до "В3" с "Ваа3", допуская возможность дальнейшего понижения.

"Moody's сегодня понизил долгосрочный рейтинг эмитента (в национальной и иностранной валюте) и рейтинг приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) правительства России до "Са" с "В3", - говорится в сообщении на сайте агентства, которое приводит РИА Новости.

Как уточняется в сообщении, прогноз по рейтингам негативный.

Напомним, сегодня правительство России выделило более шести миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.