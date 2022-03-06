06 Марта 2022
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Общество В России
компьютер интернет (2010) | Фото: Накануне.RU

Сайт издания "Медиазона"* заблокирован в России

Сайт издания "Медиазона" (*включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) заблокирован на территории России. Это следует из данных Роскомнадзора.

Согласно универсальному сервису РКН по поверке блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничен доступ к сайту zona.media на основании требования Генеральной прокуратуры от 24 февраля этого года.

Напомним, в ноябре прошлого года МВД объявило в розыск издателя "Медиазоны" Петра Верзилова (также признан иноагентом). На сайте ведомства сообщалось, что Верзилов разыскивается "по статье Уголовного кодекса".

Позже адвокат Верзилова Леонид Соловьев уточнил, что его клиента разыскивают по уголовному делу о сокрытии информации о наличии у него гражданства Канады.

Теги: Медиазона, сайт, блокировка, Роскомнадзор



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Ранее 15.06.2021 15:59 Мск В Госдуме изучают предложение о включении издания "Медиазона" в реестр СМИ-иноагентов


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