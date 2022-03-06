06 Марта 2022
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карта, бесконтактная оплата (2019) | Фото:Накануне.RU

Visa прекратит прием запросов авторизации российских банков с 10 марта

Международная платежная система Visa прекращает прием запросов авторизации российских банков начиная с 10 марта. Об этом сообщается на официальном сайте системы.
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"ООО "Платежная система "Visa" настоящим сообщает о приостановлении участия всех российских участников в платежной системе Visa… Прием запросов авторизации российских участников в рамках платежной системы Visa будут прекращены с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022 года; осуществление платежного клиринга будет прекращено 10 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Visa оставляет за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга раньше указанных сроков в соответствии с правилами платежной системы.

Напомним, международные платежные системы Visa и MasterCard приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Из-за этого в стране резко вырос спрос на карты "Мир".

Теги: Visa, банки, авторизация, система



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