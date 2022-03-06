Пушилин: Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы

Мариуполь оказался на грани гуманитарной катастрофы. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Мариуполь находится практически уже в гуманитарной катастрофе по ряду показателей: отсутствие воды, продуктов питания, медикаментов, электроэнергии, газа. Ситуация чудовищная, со связью тоже перебои", - рассказал сегодня Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".

По словам главы ДНР, взаимодействие и общение с жителями Мариуполя сейчас крайне затруднено.

Ранее стало известно, что украинские нацисты хаотично заминировали жилые дома Мариуполя в центре и в районах парковых зон на улице Московская и проспекте Победы.

Сегодня утром российские военные нанесли удар высокоточным оружием по аэродрому ВВС Украины в Староконстантинове. В результате аэродром оказался выведен из строя.