06 Марта 2022
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Политика В России За рубежом Украина
(2018) | Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор блокирует американское приложение Zello из-за фейков о спецоперации

Роскомнадзор объявил, что намерен заблокировать интернет-приложение Zello.
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Как сообщили Накануне.RU в федеральном надзорном ведомстве, 4 марта Роскомнадзор направил администрации американского интернет-ресурса Zello (Zello Inc.) требование прекратить рассылку пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооруженных сил РФ на Украине. Однако руководство Zello в установленный законом срок это требование не выполнило.

"В связи с неисполнением администрацией Zello требования Роскомнадзора в течение 24 часов доступ к этому приложению на территории Российской Федерации будет ограничен", - заявили сегодня в ведомстве.

Напомним, на этой неделе Роскомнадзор принял решение о блокировке социальной сети Facebook, принадлежащей компании Meta Platforms, Inc. В ведомстве отмечали, что данные меры являются ответными на ограничение доступа к российским СМИ.

Теги: Роскомнадзор, Zello, блокировка, приложение



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