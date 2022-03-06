Джонсон заявил, что в НАТО не испытывают враждебности к россиянам

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны НАТО не испытывают враждебности в отношении россиян. Об этом говорится в его статье, опубликованной в газете New York Times.

"У нас (государств НАТО, - прим.) нет враждебности по отношению к российским гражданам. И у нас нет желания ставить под сомнение величие страны и мировой державы", - пишет в статье Джонсон.

Как сообщает РИА Новости, британский премьер также отметил, что Россия "обладает превосходящей мощью".

Напомним, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что антироссийская риторика в США уже дошла до абсурда. Так дипломат прокомментировал слова сенатора Соединенных Штатов Рика Скотта, который допустил ввод американских войск на Украину.