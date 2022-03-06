06 Марта 2022
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самолёт а-320 airbus авиакомпания уральские авиалинии (2016) | Фото: Накануне.ru

"Уральские авиалинии" объявили о прекращении полетов в Египет до конца мая

Авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила о прекращении полетов в Египет.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиаперевозчика, "Уральские авиалинии" прекращают выполнение рейсов из Египта и в эту африканскую страну с сегодняшнего дня, 6 марта. Полеты не будут выполняться до конца мая 2022 года.

Напомним, ранее "Уральские авиалинии" заявляли, что с 5 по 13 марта рейсы будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из Египта. А сегодня самолет авиакомпании, на борту которого находились российские туристы, был задержан в Шарм-эш-Шейхе. Сообщалось, что это произошло из-за заявки иностранного лизингодателя авиационным властям Египта.

Ранее "Уральские авиалинии" отменили рейсы в ОАЭ, Армению, Азербайджан и Израиль "в связи со сложившейся геополитической ситуацией".

Теги: Уральские авиалинии, Египет, полеты, авиакомпания



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