"Уральские авиалинии" объявили о прекращении полетов в Египет до конца мая

Авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила о прекращении полетов в Египет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиаперевозчика, "Уральские авиалинии" прекращают выполнение рейсов из Египта и в эту африканскую страну с сегодняшнего дня, 6 марта. Полеты не будут выполняться до конца мая 2022 года.

Напомним, ранее "Уральские авиалинии" заявляли, что с 5 по 13 марта рейсы будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из Египта. А сегодня самолет авиакомпании, на борту которого находились российские туристы, был задержан в Шарм-эш-Шейхе. Сообщалось, что это произошло из-за заявки иностранного лизингодателя авиационным властям Египта.

Ранее "Уральские авиалинии" отменили рейсы в ОАЭ, Армению, Азербайджан и Израиль "в связи со сложившейся геополитической ситуацией".